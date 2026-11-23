Почти треть опрошенных испанцев заявила, что отстранение премьер-министра Педро Санчеса от власти станет для них одним из главных мотивов голосования на выборах, которые состоятся в это воскресенье. Об этом свидетельствует опрос, проведенный для Politico.

Жилье и стоимость жизни среди главных тем

Согласно исследованию, избирательную кампанию в Испании будут определять вопросы стоимости жизни, доступности жилья и отношения избирателей к дальнейшему пребыванию Санчеса в должности. Примерно треть респондентов назвала стоимость жизни фактором, который повлияет на их выбор.

Жилищная проблема возглавила список претензий к работе премьера, опередив миграцию и кризис в Сеуте. Около 40% сторонников Социалистической партии и более половины избирателей левого альянса «Широкий фронт» считают, что Санчес не справился с жилищным вопросом.

Расстановка сил перед голосованием

Последние опросы прогнозируют напряженную борьбу: правоцентристская Народная партия и социалисты Санчеса имеют примерно по 30% поддержки, а ультраправая Vox занимает третье место с приблизительно 18%.

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Почти 60% тех, кто планирует голосовать за Народную партию или Vox, назвали отстранение Санчеса мотивом своего выбора. Более 80% сторонников этих двух партий также поддерживают создание коалиции между ними. В то же время 44% избирателей социалистов и «Широкого фронта» заявили о готовности к тактическому голосованию, чтобы не допустить определенную партию к власти.

Ни один из трех лидеров ведущих политических сил не получил значительного преимущества по уровню положительного отношения: около 30% респондентов положительно оценили Санчеса, лидера Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо и главу Vox Сантьяго Абаскаля. Негативное отношение к Санчесу выразили более половины опрошенных, к Фейхоо — 42%.

Опрос PF Global проводился онлайн 15–17 ноября среди 2454 совершеннолетних жителей Испании. Общая погрешность выборки составляет плюс-минус 2 процентных пункта.

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