В Сиднее, Австралия, журналистка-расследователь Кейт Макклаймонт заявила в суде, что предполагаемые потерпевшие от бывшего радиоведущего Алана Джонса, с которыми она общалась, не получали никакой выгоды от неё или медиакомпании за свои истории. Джонс не признаёт вину по 21 обвинению в непристойных нападениях и сексуальных прикосновениях в отношении пяти мужчин.

Как сообщает The Guardian, Макклаймонт даёт показания в ходе длительного судебного процесса над Джонсом. После её публикаций 2023 года появились другие предполагаемые потерпевшие, а полиция сформировала оперативную группу Strike Force Bonnefin.

Показания журналистки

Во время допроса стороной обвинения Макклаймонт подтвердила прокурору Джорджине Райт, что общалась с тремя предполагаемыми потерпевшими. По её словам, она сохраняла их истории конфиденциальными друг от друга.

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Журналистка также сообщила суду, что перед публикацией всегда обращалась за комментарием к Джонсу и его юридической команде через текстовые сообщения и электронную почту. Изначально она не передала полиции свои заметки или записи, поскольку они были конфиденциальными или недоступными. В 2026 году Макклаймонт получила судебное требование относительно этих материалов.

Позиция защиты

Во время перекрёстного допроса адвокат защиты Габриель Башир подняла вопрос о показателях читательской аудитории и рекламы специальных журналистских расследований. Макклаймонт ответила, что такие показатели не имеют для неё значения как для журналистки.

Слушание по делу перед судьёй Гленном Уолшем продолжается.

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