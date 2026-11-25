Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что переговоры по следующему многолетнему бюджету Европейского союза не следует продолжать после декабря, если государства-члены не достигнут соглашения. Об этом Anadolu Agency сообщило со ссылкой на BFMTV и французское президентство.

Позиция Макрона

Советник Макрона заявил журналистам, что президент не считает возможным продолжать эти переговоры после декабря, если к тому времени они не дадут результата.

По данным BFMTV, слова советника свидетельствуют о том, что при отсутствии договоренности переговоры могут отложить до завершения президентских выборов во Франции, которые должны состояться весной.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предложение по бюджету

Председатель Европейского совета Антониу Кошта в субботу предложил бюджет ЕС на 2028–2034 годы, который на 10% меньше первоначального плана Европейской комиссии. Сокращение составляет 204 млрд евро, или 224 млрд долларов США, в текущих ценах.

Кошта заявил, что предложение должно сохранить национальные взносы близкими к нынешнему уровню, одновременно увеличив финансирование обороны, конкурентоспособности и управления границами. Средний взнос государств-членов должен вырасти с 0,80% до 0,82% их валового национального дохода. Лидеры ЕС обсудят предложение на специальном саммите в Брюсселе в четверг и пятницу. Для принятия бюджета требуется единогласная поддержка государств-членов.

Читай нас в