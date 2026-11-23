Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на площадку Airbus в Бланьяке недалеко от Тулузы объявил о выделении 350 млн евро на поддержку исследований и инноваций в авиационной отрасли. Средства должны поддержать разработку новых технологий и усилить конкурентоспособность французской промышленности, сообщает Euronews.

Финансирование авиационных исследований

Финансирование направят Совету по исследованиям в сфере гражданской авиации CORAC. Макрон заявил, что было важно подтвердить решение о 350 млн евро представителям отрасли, чтобы обеспечить им предсказуемость.

Президент также анонсировал создание промышленных зон с высоким потенциалом. В них планируют упростить административные процедуры, чтобы облегчить и ускорить размещение новых заводов. По данным Euronews, это должно повысить привлекательность Франции для производителей и стимулировать новые инвестиции.

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Планы Airbus

Airbus планирует переоборудовать вторую сборочную линию для производства самолетов A321 и A32XLR. По словам Макрона, это позволит европейскому авиапроизводителю нарастить темпы производства и создать рабочие места.

Визит президента состоялся в рамках саммита Choose France в Париже, где представили почти 300 промышленных проектов французских компаний.

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