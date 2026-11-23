Президент Франции Эмманюэль Макрон продвигает внесение в конституцию страны более строгих правил в отношении дефицитных расходов перед окончанием своих полномочий в мае. Советник президента подтвердил Politico Europe, что Елисейский дворец рассматривает закрепление в конституции так называемого золотого правила, чтобы продемонстрировать способность Франции поддерживать здоровые государственные финансы в долгосрочной перспективе.

Государственный долг Франции составляет почти 3,6 трлн евро, или 119% валового внутреннего продукта. Бюджетный дефицит в этом году, согласно прогнозу, достигнет 5,4% ВВП.

Модель 2011 года

По словам советника Макрона, за основу предложения могут взять норму, принятую в 2011 году, но так и не введенную формально в действие. Она предусматривала, что правительства должны определять траекторию бюджетного дефицита на три года вперед.

Эта модель отличается от привычного понимания золотого правила, согласно которому правительство может занимать средства только для инвестиций. Во французской политической дискуссии этим термином также называют закрепленные в конституции цели по дефициту, подобные тем, которые действуют в Германии и Италии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Реакция политических оппонентов

Консервативный кандидат Брюно Ретайо поддержал саму идею, но поставил под сомнение время ее появления. Он заявил, что Макрон заговорил об ограничениях лишь после десяти бюджетов с большим дефицитом за время своего президентства.

Советник депутата от партии Макрона также раскритиковал инициативу, заявив, что президент пытается давить на преемника, чтобы тот соблюдал правило, которого сам Макрон ранее не принимал. Неофициальный советник, регулярно общающийся с президентом, сказал, что Макрон стремится заставить кандидатов, уже предлагавших конституционные бюджетные ограничения, определить свою позицию во время возможного голосования. Среди них он назвал лидера ультраправых Марин Ле Пен и бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа.

Для изменения конституции во Франции необходимы либо референдум, либо голосование при поддержке трех пятых членов обеих палат парламента. Ле Пен заявила, что будет ждать деталей плана, прежде чем решить, поддерживать ли его, а Филипп ранее высказывался за референдум по конституционным бюджетным ограничениям. Ожидается, что ультралевый кандидат Жан-Люк Меланшон выступит против инициативы.

Читай нас в