В Пномпене, Камбоджа, президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Руанду отозвать кандидатуру действующего генерального секретаря Международной организации Франкофонии Луизы Мушикивабо и поддержать компромиссного претендента. Как сообщает France 24, вопрос руководства организацией стал предметом спора между Руандой и Демократической Республикой Конго.

Выборы генсека Франкофонии

Мушикивабо баллотируется на новый срок на пост главы организации, объединяющей 53 государства и правительства. Среди ее соперников — еще трое кандидатов, в том числе представительница ДР Конго Джулиана Лумумба, дочь национального героя страны Патриса Лумумбы.

Голосование за нового генерального секретаря должно состояться в понедельник во время саммита Франкофонии, который начинается в Камбодже в воскресенье. Министр иностранных дел Руанды Оливье Ндугунгирехе заявил, что его страна отклонила просьбу Макрона.

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Позиция ДР Конго

По данным нескольких источников, ДР Конго, вторая по величине франкоязычная страна мира, угрожает выйти из организации, если Мушикивабо переизберут. В то же время глава МИД ДР Конго Тереза Каиквамба Вагнер заявила, что Киншаса готова отозвать кандидатуру Лумумбы, если Руанда сделает то же самое, чтобы дать возможность избрать кандидата, который обеспечит консенсус и единство.

Спор вокруг выборов происходит на фоне трансграничного конфликта между двумя странами. Киншаса обвиняет Кигали в поддержке деятельности вооруженной группировки M23 на территории ДР Конго, тогда как Руанда это отрицает.

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