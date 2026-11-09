Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон подали в американском штате Теннесси иск о клевете против подкастерки Кэндес Оуэнс. Новый иск был подан лично против Оуэнс после того, как суд в Делавэре постановил, что обладает юрисдикцией только в отношении зарегистрированных в этом штате компаний подкастерки.

Предыдущий иск в Делавэре

Как сообщает Politico Europe, в июле 2025 года французские супруги подали иск против Оуэнс и двух её медиакомпаний в Делавэре, где зарегистрированы её предприятия. Причиной стали высказывания в нескольких эпизодах подкаста Candace, в которых Оуэнс распространяла ложное утверждение о том, что Брижит Макрон является трансгендерным мужчиной.

Представитель юридической команды Макронов подтвердил подлинность жалобы, поданной в Теннесси, после её появления в юридических базах данных. Документ датирован 4 ноября.

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Что говорится в жалобе

В новой жалобе объёмом 409 страниц адвокаты Макронов более подробно описали то, что они назвали «абсурдными, клеветническими и надуманными выдумками», которые, по их словам, распространяла Оуэнс. В документе также утверждается, что её деятельность была мотивирована финансовыми и идеологическими соображениями.

Согласно тексту жалобы, Оуэнс продолжала использовать подкаст для распространения ложных утверждений о Макронах, продавала товары, высмеивающие супругов, и собирала пожертвования на основании своего «репортажа» о них. Представитель Кэндес Оуэнс не ответил на запрос о комментарии.

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