Полузащитник «Наполи» и сборной Шотландии Скотт Мактоминей рассказал, что за два дня до стартового матча чемпионата мира против Гаити в штате Массачусетс, США, ему провели процедуру по коррекции нерегулярного сердцебиения. После лечения футболиста допустили к игре, которую шотландцы выиграли со счётом 1:0.

Процедура перед стартом турнира

Как сообщает BBC Sport, во время чемпионата мира Мактоминея ввели в медикаментозный сон, чтобы скорректировать сердечный ритм. Сам игрок заявил, что был полностью готов физически, однако пребывание в больнице накануне первого матча турнира стало для него неожиданностью.

29-летний футболист также отыграл все 90 минут в матчах сборной Шотландии, проигранных Марокко и Бразилии. Он отметил, что после проблемы со здоровьем нужно было двигаться дальше и принимать обстоятельства, возникающие в футбольной карьере.

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Возвращение в сборную

Недавно Мактоминей перенёс в Манчестере абляцию — малоинвазивную процедуру для коррекции нарушений сердечного ритма. По его словам, вмешательство прошло успешно, и сейчас он чувствует себя значительно лучше.

После процедуры футболист пропустил первые четыре матча Шотландии в Лиге наций — одну победу, одну ничью и два поражения. После возвращения к матчам за «Наполи» во внутренних и европейских турнирах его вновь вызвали в национальную команду. Сборная Шотландии в пятницу примет Северную Македонию, а в понедельник сыграет на выезде против Швейцарии.

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