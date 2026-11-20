Правительство Малайзии планирует переселить в Турцию 10 тысяч беженцев из мусульманского меньшинства рохинджа из Мьянмы. Программу должны реализовать через профессиональную подготовку, а трудоустройство участников будут ориентировать на потребности экономики, сообщает Der Spiegel.

Отбор и документы

Заместитель премьер-министра Малайзии Ахмад Захид Хамиди назвал инициативу моделью сотрудничества в приёме беженцев. По его словам, малайзийские власти вместе с Турцией, Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и другими структурами будут организовывать отбор участников, их подготовку и оформление документов.

Хамиди заявил, что участие в программе будет добровольным. Он также приветствовал готовность турецкого правительства принять 10 тысяч беженцев рохинджа, назвав это шагом к долгосрочному решению проблемы, создающей вызовы для миграционного управления и национальной безопасности Малайзии. Министерство иностранных дел Турции первоначально не комментировало этот план.

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Ситуация с беженцами

В конце февраля в Малайзии было зарегистрировано около 193 тысяч беженцев из Мьянмы, примерно две трети из которых составляли рохинджа. В стране усилилась напряжённость в отношении части населения к этому меньшинству, а правительство находится под давлением требований вернуть рохинджа в Мьянму. С января Малайзия уже вернула более 10 тысяч граждан Мьянмы.

Рохинджа происходят из штата Ракхайн в Мьянме. В 2017 году военные страны провели масштабную операцию против этой группы, в результате чего сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Издание отмечает, что Международный суд ООН в четверг признал убийства и сексуальное насилие против рохинджа со стороны сил безопасности Мьянмы государственным геноцидом.

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