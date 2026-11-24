Малайзия планирует в декабре репатриировать в Мьянму еще 6803 граждан этой страны. Об этом в парламенте заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, сообщает The Independent.

График возвращения

По словам Ибрагима, 1500 человек должны вернуться 6 и 7 декабря на трех судах военно-морских сил Мьянмы. Еще 5303 граждан Мьянмы планируют доставить авиарейсами в течение декабря. Все расходы на репатриацию, по его словам, возьмет на себя Мьянма.

С начала года Малайзия уже репатриировала 10 476 граждан Мьянмы, в том числе 1476 человек 29 сентября перевезло судно военно-морских сил Мьянмы. Премьер заявил, что власти Малайзии получили гарантии безопасного и достойного возвращения людей. По данным малайзийской разведки, ни один из 10 476 человек, возвращенных в этом году, не подвергся давлению.

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Позиция Малайзии

Ибрагим защитил контакты правительства с военным руководством Мьянмы, хотя Международный суд ООН в Гааге на прошлой неделе, по данным издания, признал Мьянму ответственной за геноцид мусульманского меньшинства рохинджа. Правительство Мьянмы назвало это решение несправедливым.

В Малайзии находятся почти 200 тысяч беженцев из Мьянмы, среди которых есть рохинджа и представители других этнических меньшинств. Премьер объяснил, что попытки переселить их в третьи страны не дали результата, а Малайзия не может бессрочно нести это бремя. Он также сообщил, что переговоры с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном, посетившим Куала-Лумпур в октябре, способствовали продвижению в решении этого вопроса.

В то же время Ибрагим заявил о приверженности Малайзии мирному плану Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по прекращению насилия и урегулированию затяжного кризиса в Мьянме после военного захвата власти в 2021 году.

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