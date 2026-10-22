Малайзия подтвердила намерение усилить сотрудничество в сфере безопасности между странами АСЕАН после завершения 20-й министерской встречи ассоциации по вопросам транснациональной преступности в городе Макати на Филиппинах. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Заявление главы МВД Малайзии

Министр внутренних дел Малайзии Сайфуддин Насутион Исмаил заявил, что более тесные связи и взаимопонимание между государствами-членами АСЕАН необходимы для сохранения мира и стабильности в регионе. По его словам, сотрудничество стран должно выходить за рамки формальных переговоров и укреплять рабочие отношения между должностными лицами.

Министр изложил эту позицию в публикации в Facebook после торжественного ужина, состоявшегося в среду по случаю завершения встречи. Он отметил, что мероприятие предоставило возможность обменяться мнениями с коллегами из других стран АСЕАН.

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Противодействие трансграничным преступлениям

Двухдневная министерская встреча проходила во вторник и среду. Ее участники обсуждали усиление регионального реагирования на транснациональную преступность, в частности онлайн-мошенничество, отмывание денег, торговлю людьми и деятельность организованных преступных сетей.

Ранее Малайзия призвала партнеров по АСЕАН превращать региональные обязательства в конкретные меры по обеспечению правопорядка. Среди таких шагов назывались обмен разведывательной информацией, финансовые расследования и скоординированные действия против преступных синдикатов. Сайфуддин также подчеркнул необходимость усиливать трансграничное взаимодействие для противодействия все более сложным преступлениям с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта.

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