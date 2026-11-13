В Малайзии рассматривают возможные формы поддержки частного лоукостера AirAsia, однако власти не планируют просто вливать государственные средства в компанию. Об этом заявил Энтони Лоук, который на этой неделе подал в отставку с поста министра транспорта, сообщает Channel NewsAsia.

По словам Лоука, Министерство финансов Малайзии изучает различные варианты помощи крупнейшему в Юго-Восточной Азии бюджетному авиаперевозчику. Окончательное решение об условиях возможной поддержки должен принять премьер-министр Анвар Ибрагим, который также возглавляет финансовое ведомство.

Долг и расходы перевозчика

AirAsia контролирует около 60% внутреннего авиационного рынка Малайзии. По состоянию на 30 июня ее текущие обязательства составляли 18,4 млрд ринггитов, или 4,52 млрд долларов США. Компания сталкивается с ростом цен на авиационное топливо и колебаниями валютных курсов.

Перевозчик сообщал, что стремится привлечь до 1 млрд долларов на международных долговых рынках, а также получить 700 млн ринггитов местных кредитных линий. Сооснователь AirAsia Тони Фернандес ранее говорил Reuters, что ожидает завершения привлечения 1 млрд долларов в период с декабря по февраль.

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Условия возможной помощи

Лоук отметил, что поддержка частной компании должна быть надлежащим образом оформлена. Власти стремятся сохранить авиасообщение, одновременно не создавая рисков для публичных финансов.

Старший политический советник Анвара Ибрагима Тенгку Зафрул Азиз заявил, что любая государственная помощь частной компании должна защищать бизнес и его работников, а не акционеров. В прошлом месяце Министерство финансов Малайзии сообщало, что не брало на себя обязательств по финансовой поддержке AirAsia в форме гарантий, займов или вливаний государственных средств.

В этом году авиакомпаниям уже предоставили ограниченное послабление: Управление гражданской авиации Малайзии с 1 мая продлило срок отсрочки уплаты авиационных сборов и платежей с 30 до 60 дней.

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