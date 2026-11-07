Малайзия выплатит по 10 тысяч ринггитов, или около 2460 долларов США, семьям 54 своих граждан, которые до сих пор считаются пропавшими без вести после августовских наводнений в приграничном районе Непала и Тибета. Решение принял премьер-министр Анвар Ибрагим на заседании правительства 6 ноября, сообщает Channel NewsAsia.

Помощь распределят через NADMA

Средства предоставят через Национальное агентство Малайзии по управлению чрезвычайными ситуациями NADMA. По словам министра человеческих ресурсов Р. Раманана, решение стало результатом длительных обсуждений во власти.

Выплаты будут распределяться между ближайшими родственниками согласно порядку приоритетности NADMA. Прежде всего помощь должны получить супруги пропавших, затем — их родители и дети. Раманан также поручил руководителю Малайзийского подразделения трансформации индийской общины К. Равиндрану Наиру уточнить детали в Министерстве финансов и связаться с пострадавшими семьями.

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Последствия наводнений

Наводнения в регионе на границе Непала и Тибета начались 26 августа после обрушения льда и горной породы, которое вызвало потоки воды, грязи и обломков в гималайских долинах. Стихия разрушила здания, транспорт, дороги и мосты, а также существенно осложнила связь, транспортное сообщение и спасательные работы.

Среди пострадавших были туристы и паломники, направлявшиеся к горе Кайлас в Тибете — священному месту для индуистов и буддистов. Первоначально власти Малайзии сообщали о 55 своих гражданах, с которыми не было связи. Один из них благополучно вернулся домой 1 октября, поэтому число пропавших сократилось до 54. Поиски малайзийцев продолжаются, хотя Непал завершил поисково-спасательную операцию и перешел к фазе восстановления. По данным правительства Непала, в результате бедствия погибли по меньшей мере 1451 человек, еще около 5700 человек, среди которых более 600 иностранцев, считаются пропавшими без вести.

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