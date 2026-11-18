Малайзия призвала операторов дата-центров соблюдать новые ограничения Соединенных Штатов на поставки передовых чипов для искусственного интеллекта. Как сообщает Channel NewsAsia, об этом 18 ноября заявил министр торговли Малайзии Джохари Абдул Гани после объявления Вашингтоном новых ограничений на поставки высокопроизводительных полупроводников.

Разъяснения от США

По словам Джохари Абдула Гани, он пока не знает, как новые правила повлияют на требования к финансированию отдельных компаний. В то же время он подчеркнул, что участники рынка дата-центров должны соблюдать американские правила в отношении чипов, которые считаются стратегическим активом.

Министр также заявил, что Малайзия будет обращаться за разъяснениями к американским властям, в частности по вопросам лицензирования и предоставления услуг дата-центров третьим сторонам. После получения требований страна планирует проинформировать все 117 одобренных проектов дата-центров, чтобы обеспечить их соответствие правилам.

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Проверки и расследование

Джохари Абдул Гани отметил, что операции компаний с клиентами из других стран могут потребовать более тщательной проверки и процедур идентификации клиентов со стороны органов США. По его словам, у малайзийских властей по-прежнему нет доказательств того, что арендаторы дата-центров в стране торговали чипами или реэкспортировали их с нарушением американских правил.

Малайзия также расследует деятельность местного подразделения сингапурской облачной компании Megaspeed. Компания находится под проверкой США в связи с тем, могла ли она использоваться для обхода экспортного контроля за ИИ-чипами. Megaspeed, являющаяся клиентом производителя чипов Nvidia, отвергла эти обвинения и заявила, что серьезно относится к своим обязательствам по соблюдению американских правил.

Малайзия стала региональным центром дата-центров и с 2021 года привлекла почти 100 млрд долларов инвестиций в этот сектор. В то же время аналитики предупреждают, что ужесточение контроля за использованием ИИ-чипов может замедлить его развитие.

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