На Мальдивах правительство внесло в парламент законопроект, предусматривающий постоянный запрет на въезд для всех владельцев израильских паспортов. Президент Мохамед Муиззу заявил, что по новым правилам израильтянам не будет разрешено въезжать в страну ни при каких обстоятельствах, сообщает Jerusalem Post.

Запрет без установленного срока

По словам Муиззу, предыдущие предложения предусматривали ограничение въезда до прекращения того, что он назвал геноцидом палестинского народа со стороны Израиля, который, по его утверждению, начался после 7 октября 2023 года. Нынешний законопроект, по его словам, устанавливает безусловный запрет независимо от дальнейших обстоятельств.

Президент также заявил, что Мальдивы последовательно отстаивают свою позицию по палестинскому вопросу на международных площадках и используют юридические механизмы для поддержки палестинцев. Поправки к закону об иммиграции правительство передало в Народный меджлис — законодательный орган Мальдив.

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Ограничения для инвесторов

Кроме того, правительство внесло отдельный законопроект в сфере недвижимости. Документ должен запретить израильским физическим лицам и компаниям инвестировать в девелоперские проекты или покупать недвижимость на Мальдивах.

Муиззу отметил, что граждане Израиля со вторым гражданством могут иметь возможность въехать в страну по другому паспорту. В то же время, по его словам, инвестировать они не смогут, поскольку покупателей будут проверять. Предыдущий запрет на въезд для израильтян на Мальдивы вступил в силу в прошлом году.

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