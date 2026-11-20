Малые ледники Кавказа могут почти полностью исчезнуть к 2100 году при сценарии высоких выбросов, говорится в оценке Азиатского банка развития. Исследование также указывает на ускоренное отступление ледников в Центральной Азии и на Кавказе, сообщает OilPrice.

Анализ трёх речных бассейнов

Оценка под названием Glaciers to Farms Climate Risk and Capacity Assessment охватила четыре десятилетия данных о погодных условиях. В ней проанализированы ледники и модели водопользования в бассейнах трёх рек: Нарына и Пянджа в Центральной Азии, а также Куры на Кавказе.

На основе исторических данных авторы подготовили отдельные прогнозы для каждого бассейна, сосредоточенные на ледниках, снежном покрове и зонах вечной мерзлоты. Согласно оценке, ледники Кавказа отступают быстрее всего, а средняя температура в обоих регионах к 2085 году может повыситься на величину до 5°C по сравнению с нынешним уровнем.

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Риски для воды и энергетики

Модели предполагают деградацию вечной мерзлоты, изменение речного стока и сокращение природных запасов воды в долгосрочной перспективе. Хотя в отдельных районах возможно увеличение зимних осадков, общая доступность воды будет снижаться из-за сокращения стока, питаемого ледниками.

В отчёте отмечается, что эти изменения могут ослабить водную безопасность, производство гидроэнергии и производительность сельского хозяйства. Также растут риски засух, оползней и прорывов ледниковых озёр, при этом возможности мониторинга таких угроз в настоящее время ограничены.

Азиатский банк развития рекомендовал улучшить мониторинг ледников и системы раннего предупреждения, модернизировать управление водными ресурсами, развивать устойчивые к климатическим условиям сельскохозяйственные культуры и более эффективные аграрные практики.

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