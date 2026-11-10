«Манчестер Юнайтед» с растущей вероятностью уволит главного тренера Майкла Кэррика, хотя окончательное решение о его будущем в клубе еще не принято. Об этом сообщает BBC Sport со ссылкой на несколько источников.

Решение во время международной паузы

Клуб сохранил Кэррика на должности после домашнего поражения от «Борнмута» со счетом 0:3 25 октября. Тогда руководство планировало вновь оценить ситуацию во время международной паузы в этом месяце. По данным BBC Sport, совет директоров придерживается этого плана.

В то же время, по информации издания, растет вероятность того, что исполнительный директор Омар Беррада и футбольный директор Джейсон Уилкокс порекомендуют миноритарному владельцу сэру Джиму Рэтклиффу и семье Глейзеров уволить Кэррика.

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Результаты команды и кандидаты

Ничья 4:4 с «Астон Виллой» в воскресенье оставила «Манчестер Юнайтед» на 18-м месте турнирной таблицы. Команда показала худший старт сезона во внутренних соревнованиях за 40 лет.

В октябре BBC Sport сообщала, что клуб изучал возможность назначения бывшего главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау и экс-тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна вместо Кэррика. Бывший тренер «Челси» Антонио Конте, по данным издания, заинтересован в этой должности, а бывший наставник «Тоттенгема» Маурисио Почеттино открыт к переходу на «Олд Траффорд».

Почеттино в августе продлил контракт со сборной США. Как считает BBC Sport, его соглашение может содержать положения, которые позволят тренеру покинуть должность ради отдельных престижных вакансий.

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