«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» 2:0 — Sky Sports News

Женская команда «Манчестер Юнайтед» победила «Кристал Пэлас» со счетом 2:0 в матче Women's Super League, который состоялся на Leigh Sports Village. Майя Ле Тиссье открыла счет на 18-й минуте ударом примерно с 25 ярдов в своем 150-м матче на клубном уровне, сообщает Sky Sports.

Голы Ле Тиссье и Терланд

«Манчестер Юнайтед» доминировал на протяжении первого тайма и вышел вперед благодаря голу Ле Тиссье. После перерыва «Кристал Пэлас» оказывал более активное сопротивление, однако на 65-й минуте хозяйки удвоили преимущество. Хината Миядзава и Джесс Парк организовали атаку, которую точно завершила Элизабет Терланд.

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Преимущество хозяек

«Манчестер Юнайтед» нанес 22 удара, но только три из них пришлись в створ ворот. В конце встречи Леа Шюллер перебросила мяч мимо ворот. В то же время футболистки «Кристал Пэлас» не смогли нанести удар, который заставил бы вступить в игру вратаря «Юнайтед» Фаллон Туллис-Джойс. Ле Тиссье также неоднократно останавливала контратаки соперниц.

После победы «Манчестер Юнайтед» поднялся на четвертое место в таблице WSL, тогда как «Кристал Пэлас» остался 11-м.

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