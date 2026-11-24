«Манчестер Юнайтед» в ближайшие трансферные окна будет иметь ограниченные возможности для расходов на новых футболистов из-за намерения построить стадион на 100 тысяч зрителей. Об этом заявил генеральный директор клуба Омар Беррада в интервью Sky Sports.

По словам Беррады, клуб мог бы потратить больше на состав в краткосрочной перспективе, если бы направлял все свои ресурсы только на это. В то же время руководство должно учитывать долгосрочные цели, в частности строительство арены, которую в клубе хотят сделать лучшим футбольным стадионом в мире.

Стадион на 100 тысяч мест

Нынешний «Олд Траффорд» вмещает чуть менее 75 тысяч болельщиков. Новый стадион, согласно плану клуба, будет рассчитан на 100 тысяч зрителей. Беррада заявил, что проект должен улучшить впечатления посетителей матчей и позволить большему числу людей попадать на игры.

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Он также отметил, что реконструкция «Олд Траффорд» потребовала бы значительных расходов и создавала бы существенные неудобства для болельщиков на протяжении многих лет. Кроме того, такой вариант ограничивал бы количество дополнительных мест. По словам генерального директора, клуб общался с консультативной группой болельщиков и форумом болельщиков и провел, по его оценке, два опроса. Беррада утверждает, что большинство сторонников считает новую арену лучшим решением.

Стоимость проекта и финансы клуба

Во время презентации планов в марте «Манчестер Юнайтед» оценил стоимость стадионного проекта в 2 млрд фунтов стерлингов. Как сообщает Sky Sports, среди рассматриваемых возможных вариантов финансирования — в том числе продажа прав на название арены.

Согласно последней финансовой отчетности клуба, его общий долг превышает 1,1 млрд фунтов, а долгосрочный долг вырос до 557 млн фунтов. Беррада сказал, что уверен в финансовом состоянии клуба, и указал на рост общей выручки на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 146,1 млн фунтов. Он подчеркнул, что целью «Манчестер Юнайтед» остается победа в турнирах, инвестиции в состав и академию параллельно с работой над стадионным проектом.

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