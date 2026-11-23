«Манчестер Юнайтед» уведомил Футбольную ассоциацию о намерении обжаловать красную карточку Лени Йоро в матче Премьер-лиги против «Ливерпуля» на «Энфилде» в Ливерпуле. Об этом сообщает Sky Sports.

Удаление в начале матча

Йоро получил прямую красную карточку на седьмой минуте встречи, которая завершилась поражением «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:4. Арбитр удалил футболиста после фола на Александере Исаке за пределами штрафной площади, когда нападающий двигался к воротам.

Судья расценил эпизод как лишение соперника очевидной возможности забить гол. В то же время после игры велись споры о том, контролировал ли Исак мяч и мог ли он завладеть им до выхода голкипера «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменса.

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Позиция команды и арбитра

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Маурисио Почеттино заявил, что, по его мнению, мяч должен был достаться вратарю, а Йоро не намеревался столкнуться с Исаком. Он также считал, что до удаления арбитр должен был назначить пенальти в пользу его команды после эпизода с участием Жереми Жаке и Брайана Мбемо.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну не согласился с решением арбитра, отметив, что при игре десять против одиннадцати матч на «Энфилде» стал для команды значительно сложнее. Бывший арбитр Премьер-лиги Дермот Галлахер, напротив, поддержал решение судьи как по поводу красной карточки, так и в отношении неназначения пенальти.

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