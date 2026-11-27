«Манчестер Юнайтед» активировал предусмотренную контрактом опцию продления соглашения с капитаном команды Бруну Фернандешем на один год — до июня 2028 года. Как сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Sky Sports, предыдущий контракт 32-летнего португальского полузащитника истекал в июне 2027 года.

Переговоры о долгосрочном соглашении

По данным Sky Sports, Фернандеш отклонил два предложения клуба по новому долгосрочному контракту. Переговоры между футболистом и клубом продолжаются с лета, однако стороны договорились вернуться к их обсуждению позже.

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Сейчас клуб и игрок сосредоточены на улучшении результатов команды. Фернандеш подтвердил Sky Sports, что «Манчестер Юнайтед» предлагал ему новое соглашение, но объяснил приостановку переговоров трудностями команды и необходимостью снова побеждать.

Карьера Фернандеша в клубе

Бруну Фернандеш перешел в «Манчестер Юнайтед» из португальского «Спортинга» в январе 2020 года. Капитаном команды он стал в 2023 году. В составе клуба португалец забил 115 голов в 343 матчах во всех турнирах.

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