В Великобритании футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» сообщил о чистом убытке в размере 18,1 млн фунтов стерлингов за первый квартал. По данным Channel NewsAsia, ссылающегося на Reuters, годом ранее клуб зафиксировал чистый убыток в размере 6,6 млн фунтов. Данные обнародовали 19 ноября.

Выручка клуба

Выручка «Манчестер Юнайтед» за три месяца, завершившиеся в сентябре, выросла на 4% — до 146 млн фунтов, или 191,76 млн долларов. В материале указан курс: один доллар равнялся 0,7614 фунта.

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Ситуация в Премьер-лиге

На момент публикации материала клуб занимал 18-е место в турнирной таблице Премьер-лиги и боролся за сохранение места в высшем дивизионе. «Манчестер Юнайтед» назначил Маурисио Почеттино новым главным тренером, чтобы избежать вылета.

В материале отмечается, что вылет из Премьер-лиги может лишить клуб десятков миллионов фунтов доходов и спонсорских поступлений.

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