«Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера Майкла Кэррика менее чем через шесть месяцев после подписания им двухлетнего контракта в мае, сообщает BBC Sport. Это третья подряд смена наставника команды по ходу сезона.

Последним матчем Кэррика стала ничья 4:4 с «Астон Виллой». «Юнайтед» уступал 2:4, но забил дважды в компенсированное время и сравнял счет. После игры болельщики скандировали имя тренера, а он встал между футболистами и трибунами, чтобы защитить игроков от возможной негативной реакции фанатов. Двумя неделями ранее команда проиграла «Борнмуту» со счетом 0:3.

Решение после серии неудач

После поражения от «Борнмута» клуб 44 часа публично не сообщал, что Кэррик останется на своем посту, хотя сам тренер, по данным BBC Sport, узнал об этом днем ранее. В трех следующих матчах команда одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

«Юнайтед» проиграл «Челси» 0:2 после удаления Лисандро Мартинеса, однако в Лиге чемпионов отыгрался со счета 0:2 и победил «Рому» 3:2. В матче против «Астон Виллы» команда дважды оказывалась в сложном положении из-за ошибок в обороне и действий вратаря, но завоевала одно очко.

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В прошлом сезоне «Юнайтед» под руководством Кэррика выиграл 12 из 17 матчей и вернулся в Лигу чемпионов. Однако после победы 5:2 над «Ипсвичем» команда больше не выигрывала в Премьер-лиге.

Травмы и проблемы с составом

В начале сезона Амад Диалло выбыл на семь недель из-за травмы лодыжки. Беньямин Шешко постепенно возвращался после проблемы с голенью, а позднее он и Люк Шоу получили новые травмы. Маркус Рашфорд к тому моменту также уже не играл.

Кэррик просил о дальнейшем усилении состава после переходов Юри Тилеманса и Андрея Сантоса. «Юнайтед» также заплатил 70 млн фунтов за Карлоса Балебу, но из-за уже имевшейся травмы лодыжки он дебютировал только 10 октября. После пяти матчей в стартовом составе Балеба выбыл на длительный срок из-за травмы задней поверхности бедра.

BBC Sport также обращает внимание на проблемы в защите: в этом сезоне команда пропустила 30 мячей — среди клубов пяти ведущих европейских лиг больше пропустил только «Ланс». Издание называет Маурисио Почеттино вероятным преемником Кэррика.

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