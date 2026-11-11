Английский «Манчестер Сити» обыграл итальянский «Интер» со счётом 4:1 в матче женской Лиги чемпионов в Монце, Италия. Команда Андре Еґлерца одержала первую победу в турнире в этом сезоне после ничьих с «Баварией», «Реалом» и «Пари Сен-Жермен».

Хозяева открыли счёт на 24-й минуте: Элиза Бартоли забила головой после подачи Иваны Андрес. «Манчестер Сити» отыгрался девять минут спустя — Аоба Фудзино реализовала передачу Лауры Блиндкилде Браун. В конце первого тайма японская футболистка оформила дубль, забив после того, как защита «Интера» не смогла полностью выбить мяч после удара Мэри Фаулер.

Голы после перерыва

Во втором тайме гости увеличили преимущество. На 56-й минуте Керстин Каспарей завершила атаку после передачи Сэм Коффи, а на 70-й Грейс Клинтон установила окончательный счёт, замкнув навес Лорен Хемп.

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Вратарь «Манчестер Сити» Аяка Ямашита дважды спасла команду во втором тайме: отбила удар Хейли Буджежи и среагировала на попытку Микелы Камбьяджи с близкого расстояния.

Ротация перед матчем с «Челси»

Как сообщает The Guardian, Еґлерц провёл ротацию состава перед субботней встречей с «Челси». Хадиджа Шоу, Лорен Хемп, Юи Хасегава и Ребекка Кнаак начали матч на скамейке запасных, а Алекс Гринвуд не поехала в Италию из-за травмы лодыжки.

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