«Манчестер Сити» на выезде обыграл шведский «Хеккен» со счетом 2:0 в предпоследнем матче лигового этапа женской Лиги чемпионов. Лорен Хемп открыла счет и отдала результативную передачу на Хадиджу «Банни» Шоу. Об этом сообщает Sky Sports.

Замены после перерыва

Первый тайм завершился без голов: английская команда не смогла преодолеть оборону соперниц. В перерыве тренер Андре Еґлерц выпустил Хемп и Шоу, которые заменили Аобу Фудзино и Бет Мид.

На 55-й минуте Хемп прорвалась в штрафную площадь через двух защитниц. После попытки Эммы Эстлунд выбить мяч он попал в голень английской футболистки и оказался в воротах Дженнифер Фальк. Позже Хемп также попала в штангу.

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Гол Шоу и незабитый пенальти

Второй мяч «Манчестер Сити» забил на 77-й минуте. Хемп получила мяч на левом фланге и отдала передачу на Шоу, которая прошла через оборону соперниц и пробила в дальний угол ворот.

В компенсированное время арбитр после просмотра VAR назначил пенальти за эпизод, в котором Иви Луик локтем попала Шоу в лицо во время борьбы за верховой мяч. Мэри Фаулер исполнила 11-метровый, однако Фальк отразила удар в нижний левый угол.

После победы «Манчестер Сити» набрал девять очков и поднялся на третье место, хотя в пятом туре еще должны были состояться семь матчей. Последнюю игру лигового этапа команда Еґлерца проведет дома против «Аустрии Вена» 16 декабря.

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