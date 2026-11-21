21 ноября в Манчестере «Манчестер Сити» сыграл вничью 1:1 с «Фулхэмом» в матче Премьер-лиги и прервал серию из трёх поражений. В то же время команда не может победить уже в четырёх матчах чемпионата. После финального свистка на стадионе «Этихад» были слышны свист и недовольные выкрики болельщиков, сообщает The Guardian.

Голы и отменённый мяч Холанда

Гости открыли счёт на 16-й минуте: Родриго Мунис после действий Оскара Бобба закрутил мяч в верхний угол ворот ударом с линии штрафной площади. Хозяева сравняли счёт на 57-й минуте — Эллиот Андерсон мощным ударом с лёта отправил мяч в нижний угол после того, как защитники «Фулхэма» выбили мяч после углового.

Эрлинг Холанд имел несколько возможностей забить. В одном из эпизодов норвежец протолкнул мяч мимо вратаря Бернда Лено, однако арбитр Томас Брамалл зафиксировал фол на голкипере и отменил взятие ворот. Позднее Холанд также не реализовал моменты после передач Фила Фодена и Нико О’Райли.

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Преимущество во владении не принесло победы

«Манчестер Сити» больше владел мячом — 59% против 41%, нанёс 15 ударов, из которых три пришлись в створ ворот. «Фулхэм» пробил по воротам пять раз, четыре удара были точными. Во втором тайме Джанлуиджи Доннарумма спас хозяев после выхода Муниса к воротам, а вскоре отразил опасный удар Келвина Басси.

Андерсон, действовавший в центре поля вместе с Айюбом Буадди, имел ещё один шанс принести «Сити» победу, но после комбинации с Холандом пробил рядом со штангой. Команда Энцо Марески не создала решающего момента в конце матча.

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