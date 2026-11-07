«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» со счётом 5:0 и вышел на первое место в Женской суперлиге после домашней ничьей «Челси» с «Эвертоном» — 1:1. Об этом сообщает The Guardian.

Хет-трик Шоу

Хадиджа Шоу оформила хет-трик в матче с «Вест Хэмом». Она открыла счёт незадолго до перерыва после того, как Хемп перехватила мяч во время попытки соперниц начать атаку от своих ворот.

Через восемь минут после начала второго тайма Шоу удвоила преимущество команды, направив навес Хемп мимо Констанс Пико-Инконню. Аоба Фудзино вскоре забила третий мяч, а Иман Беней отличилась через пять минут после выхода на замену ударом с рикошетом.

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Шоу завершила свой хет-трик за 16 минут до финального свистка, воспользовавшись передачей Грейс Клинтон. Этот гол стал для ямайской нападающей 12-м в девяти матчах WSL.

Ничья «Челси»

«Челси» повёл в игре с «Эвертоном» на 28-й минуте: Люси Бронз головой скинула мяч на Сэнди Балтимор, которая забила с близкого расстояния. Однако через пять минут Бронз, пытаясь выбить мяч, направила его в собственные ворота.

«Эвертон» удержал ничейный счёт до финального свистка. Для «Челси» это была первая потеря очков с первого тура сезона, что позволило «Манчестер Сити» опередить лондонский клуб в таблице.

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