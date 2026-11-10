Мандат UNIFIL в Ливане завершится в конце года — YLE News

Совет Безопасности ООН принял решение завершить мандат миротворческой миссии UNIFIL в Ливане в конце этого года. Международную операцию, в которой сейчас участвуют более 7 500 миротворцев, планируют свернуть в следующем году, сообщает YLE News.

Участие Финляндии

В миссии UNIFIL с 1982 года служили более 17 тысяч финнов. В настоящее время в южном Ливане находятся около 180 финских военнослужащих. Большинство из них базируется в лагере UNP9-1 и выполняет оперативные задачи, в частности патрулирование.

Финские миротворцы входят во французское подразделение численностью около 800 военнослужащих, дислоцированное на этой базе. Преимущественная часть французских военнослужащих является профессиональными солдатами, тогда как большинство финских участников миссии — резервисты.

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Разные оценки миссии

Исследователь Финского института международных отношений Олли Руохомяки отметил, что однозначно оценить успешность UNIFIL невозможно. По его словам, Израиль считает миссию значительной неудачей, поскольку она не помешала вооружению «Хезболлы». В то же время Руохомяки подчеркнул, что предотвращение вооружения группировки не входило в мандат операции.

Ливанские чиновники оценивают деятельность миротворцев более положительно, поскольку они поддерживали ливанские вооруженные силы и способствовали стабильности в сложных условиях. Израиль и США настаивали на сворачивании UNIFIL. Генеральный секретарь ООН предлагал заменить ее меньшей миссией, однако из-за возражений США этот вариант, как ожидается, не будет реализован. ЕС также создает собственную миссию в Ливане для поддержки ливанских вооруженных сил и пограничных органов, но она не заменит операцию ООН.

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