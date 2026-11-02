В Иерусалимском окружном суде бывший генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил, что, насколько он помнит, не санкционировал более широкое расследование связей премьер-министра Биньямина Нетаньяху с газетой Israel Hayom. Защита Нетаньяху оспаривает, не вышла ли полиция за рамки расследования по делу 2000, сообщает Jerusalem Post.

Границы расследования

Мандельблит пояснил, что его разрешение касалось записанных разговоров между Нетаньяху и издателем Yediot Aharonot Арноном Мозесом, а не общей проверки контактов премьера с Israel Hayom. Дело 2000 касается предполагаемых договоренностей о более благоприятном освещении Нетаньяху в Yediot Aharonot в обмен на шаги по ограничению деятельности ее конкурента Israel Hayom.

Нетаньяху отрицает нарушения. По этому делу ему предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Согласно закону о правительстве, начало уголовного расследования против действующего премьер-министра требует согласия генерального прокурора.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Вопросы защиты

Адвокат Нетаньяху Амит Хадад привел примеры допросов бывшего главного редактора Israel Hayom Амоса Регева об участии премьера в делах издания. Мандельблит ответил, что, насколько ему известно, он не разрешал это направление расследования. Он также не помнит, чтобы одобрял вопросы о редакционных решениях и роли владельцев газеты в формировании ее освещения.

Хадад также поднял вопрос допроса бывшего помощника Нетаньяху Шломо Фильбера относительно заявления о том, что Нетаньяху не контролировал Israel Hayom и не имел организационной связи с изданием. Мандельблит заявил, что не санкционировал и эту линию вопросов. В то же время его показания касались того, что именно он разрешал и помнил, а не законности действий следователей.

Отдельно защита оспорила порядок утверждения измененного обвинительного заключения. Мандельблит настаивал, что одобрил обновленный документ и прочитал его расширенное описание предполагаемых выгод по делу 4000. Судебный процесс, начавшийся в мае 2020 года, находится на стадии представления доказательств защитой.

Читай нас в