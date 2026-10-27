В Японии мангака Ёсинори Кобаяси подал иск в Токийский окружной суд против правительства, оспаривая изменения в Законе об императорском доме. Он утверждает, что нормы, разрешающие усыновление в императорскую семью только мужчин по отцовской линии из бывших императорских ветвей, противоречат Конституции, сообщает The Japan Times.

Иск и требования

Кобаяси просит суд подтвердить неконституционность и недействительность пересмотренного закона. Он также требует компенсацию в размере 1 млн иен, или около 6341 доллара.

Истец ссылается на статью 14 Конституции Японии, которая гарантирует равенство перед законом и запрещает дискриминацию по происхождению. По его мнению, ограничение круга потенциальных усыновляемых членами бывших императорских ветвей нарушает этот принцип.

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Новые правила усыновления

Изменения в закон приняли в июле для решения проблемы сокращения числа членов императорской семьи, а в силу они вступили в субботу. Они предусматривают возможность усыновления мужчин в возрасте от 15 лет, не имеющих жены и детей и происходящих по отцовской линии из одной из 11 бывших императорских ветвей. Эти ветви покинули императорскую семью в 1947 году.

Кобаяси заявил после подачи иска, что создание новой сословной системы является большой проблемой. Его адвокат Ринтаро Курамоти сказал, что сторона истца хочет добиться конституционного решения суда.

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