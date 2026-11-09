В международном исследовании IIb фазы, проведенном в 48 центрах США, Канады, Австралии и Новой Зеландии, моноклональное антитело MAR001 снизило уровень триглицеридов натощак на 39,1–45,5% по сравнению с плацебо через 12 недель у пациентов с повышенными показателями. О результатах испытания, которое возглавили исследователи Института сердца и сосудов Mass General Brigham, сообщает News-Medical.

Как проводилось исследование

В испытании приняли участие 235 человек с повышенным уровнем триглицеридов. Участников случайным образом распределили между группой плацебо и тремя группами, которым подкожно вводили 300, 450 или 900 мг MAR001 каждые четыре недели в течение 24 недель.

Исследование разработала группа TIMI Mass General Brigham совместно со спонсором Marea Therapeutics. Результаты опубликовали в журнале New England Journal of Medicine и одновременно представили на ежегодной встрече Американской кардиологической ассоциации.

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Механизм и дальнейшие шаги

MAR001 отличается от других препаратов, снижающих уровень триглицеридов, тем, что воздействует на белок ANGPTL4. Этот белок естественным образом подавляет липопротеинлипазу — фермент, расщепляющий триглицериды.

По данным исследователей, нежелательные явления не встречались чаще в группах MAR001, чем в группе плацебо. В то же время необходимы дальнейшие исследования, чтобы оценить долгосрочные эффекты лечения и выяснить, снижает ли уменьшение уровня триглицеридов риск панкреатита и других осложнений. Следующее исследование охватит людей с тяжело повышенным уровнем триглицеридов.

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