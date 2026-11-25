В плёнках из квантовых точек с примесями марганца горячие электроны смогли быстро преодолевать субмиллиметровые расстояния, а их дрейфовая подвижность достигла примерно 150 см²/В·с. Такой результат описан в исследовании, о котором сообщает Nature. Авторы работы связывают эффект со сверхбыстрым обменом энергией между возбуждениями в квантовых точках и спиновыми состояниями марганца.

Как работает механизм

Для экспериментов использовали коллоидные квантовые точки CdSe с тонкой защитной оболочкой CdS. Марганец вводили в их структуру методом диффузионного легирования. При более сильном легировании на границе ядра и оболочки образовывался слой MnₓCd₁₋ₓSe с большей шириной запрещённой зоны.

В обычных квантовых точках избыточная энергия фотоэлектронов быстро теряется из-за взаимодействия с фононами: носители заряда охлаждаются до краевых энергетических состояний за считаные пикосекунды. В легированных марганцем частицах спин-обменная оже-рекомбинация происходит быстрее такого охлаждения. Она переводит электрон в высокоэнергетическое делокализованное состояние, пригодное для переноса через плёнку.

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Проверка переноса заряда

Переход к быстрому движению электронов зафиксировали с помощью измерений переходного фототока. При высоком уровне возбуждения, когда в одной квантовой точке в среднем образовывалось более одного возбуждения, сигнал фототока приобретал характерную для метода времени пролёта ступенчатую форму. В нелегированных образцах такого прохождения носителей через промежуток между электродами не обнаружили из-за низкой подвижности.

При напряжении 100 В дрейфовая скорость электронов, определённая на кратчайшем исследованном расстоянии 15 мкм, составила 24 мкм за наносекунду. Отдельный анализ зависимости времени прохождения от расстояния дал значение 21,5 ± 0,4 мкм за наносекунду; при 70 В — 15,3 ± 0,4 мкм за наносекунду. Соотношение скоростей соответствовало изменению электрического поля.

Повторная энергетическая подпитка

Авторы объясняют удлинённый транспорт тем, что возбуждённые ионы марганца могут повторно передавать энергию электронам, которые начали терять её во время движения. Это поддерживает высокоэнергетическую популяцию носителей на протяжении транзита, хотя механизм работает не без потерь: электроны, не получающие повторного возбуждения, переходят в состояния с низкой подвижностью. Результаты указывают на возможность применения такого переноса горячих носителей в фотопреобразовании энергии и высокоэнергетической фотохимии.

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