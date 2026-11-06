Марин Ле Пен во время обеда в Париже, Франция, ответила на вопросы послов восьми государств, граничащих с метропольной Францией, о своих планах в отношении страны и Европейского союза. Встреча состоялась в среду в Отеле де Богарне — резиденции посла Германии во французской столице, сообщает Politico Europe.

Во встрече приняли участие представители Германии, Испании, Бельгии, Италии, Люксембурга, Швейцарии, Монако и Андорры. По данным издания, главной темой обеда стала будущая повестка Ле Пен по вопросам ЕС.

Планы в отношении институтов ЕС

Ле Пен, которая, согласно опросам, уверенно лидирует в президентской гонке 2027 года, заявляла о намерении добиваться сокращения институтов ЕС. Она также хочет превратить Европейскую комиссию в секретариат без полномочий в вопросах внешней политики, внутренней безопасности и здравоохранения, а также существенно сократить взнос Франции в бюджет ЕС.

По словам советника Ле Пен, сопровождавшего ее на встрече, дипломаты получили возможность более подробно понять намерения партии «Национальное объединение» и доложить о них своим столицам. Один из дипломатов государства-участника отметил, что послов интересовала ее позиция по ключевым вопросам взаимного интереса и сотрудничества с Францией.

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Двусторонние вопросы и миграция

Послы также спрашивали Ле Пен о двусторонних вопросах и президенте США Дональде Трампе после его поражения на промежуточных выборах. Ранее «Национальное объединение» поддерживало Трампа, однако позднее партия начала дистанцироваться от него.

Ле Пен также проводит кампанию за более жесткий подход к миграции, предусматривающий усиление контроля на границах. Это потенциально может затронуть большинство государств, чьи представители были на обеде: все они, кроме Андорры и Монако, входят в Шенгенскую зону.

Группа послов уже встречалась в сентябре с консервативным кандидатом в президенты Брюно Ретайо. В ближайшие месяцы дипломаты планируют провести встречи и с другими претендентами на пост президента Франции, в частности с Жан-Люком Меланшоном.

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