В Катаре гонщик Ducati Марк Маркес может завоевать восьмой титул в премьер-классе MotoGP на Гран-при, который пройдет 6–8 ноября на международном автодроме «Лусаил». Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, этап перенесли с апреля на ноябрь из-за войны против Ирана.

Маркес имеет 399 очков в общем зачете. Он опережает гонщика Aprilia Хорхе Мартина на 44 очка и Марко Беццекки — на 67. В случае завоевания титула испанец сравняется с Джакомо Агостини, у которого восемь чемпионств в премьер-классе.

Опасения по поводу безопасности

Представители MotoGP сообщили командам в Малайзии, что не получали информации, требующей изменения планов относительно Гран-при Катара. В то же время часть гонщиков высказывала опасения по поводу проведения соревнований вблизи зоны регионального конфликта.

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Маркес заявил, что прибыл в Катар как можно позже и планирует уехать как можно быстрее. Он также отметил, что у команд есть контракт и они готовы проводить гонки в Катаре. MotoGP сообщила, что независимые оценки рисков подтвердили безопасность проведения этапа, а Катар предоставил командам и гонщикам гарантии, что они не останутся в стране в случае эскалации конфликта.

Yamaha отказалась от участия

Японская Yamaha снялась с этапа, сославшись на корпоративные ограничения на поездки. В MotoGP отметили, что команда может столкнуться со спортивными последствиями из-за невыполнения контракта; этот вопрос должен рассмотреть руководящий орган FIM.

Глава Aprilia Массимо Ривола, напротив, заявил, что команда должна ехать на гонки, если организаторы считают их безопасными. Хорхе Мартина в пятницу признали годным к участию после перелома запястья, из-за которого он снялся с этапа в Малайзии, и он стремится вернуться к гонкам. Беццекки заявил, что ему нравится трасса в Катаре.

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