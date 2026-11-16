Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший на 29-м саммите АСЕАН—Китай в Маниле, Филиппины, заявил, что объединение и Китай продолжают искать точки соприкосновения и развивать практическое сотрудничество, несмотря на региональную и глобальную неопределенность. Во встрече принял участие премьер Китая Ли Цян, а Филиппины в настоящее время председательствуют в АСЕАН, сообщает Anadolu Agency.

Призыв к мирному урегулированию

Маркос отметил, что в 2026 году исполняется 35 лет с начала диалоговых отношений между АСЕАН и Китаем и пять лет с момента установления всеобъемлющего стратегического партнерства. По его словам, общая приверженность международному праву и мирному урегулированию споров должна проявляться в сдержанности, взаимном уважении и практическом сотрудничестве.

Президент Филиппин также подчеркнул важность инновационных решений для общих экологических вызовов. Он добавил, что стороны активно участвуют в мероприятиях по продвижению торговли и инвестиций и должны развивать партнерство ради мира, стабильности и процветания в регионе.

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Торговля превысила триллион долларов

Ли Цян заявил, что сотрудничество Китая и АСЕАН сохраняет динамику, несмотря на рост односторонних подходов, протекционизма и геополитические конфликты. По его словам, торговля между Китаем и странами АСЕАН в прошлом году превысила 1 трлн долларов, что на 20,1% больше, чем в 2021 году.

Китайский премьер также упомянул прогресс в работе над Протоколом обновления зоны свободной торговли Китай—АСЕАН 3.0, инфраструктурные проекты, в частности высокоскоростную железную дорогу Джакарта—Бандунг, железную дорогу Китай—Лаос и канал Пинлу, а также реализацию визовой программы АСЕАН. Среди приоритетов он назвал сохранение открытости и взаимной выгоды, а также развитие инноваций на фоне быстрого технологического прогресса.

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