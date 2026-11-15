Мужская сборная Марокко заняла пятое место в мировом рейтинге ФИФА, став первой арабской командой, вошедшей в топ-5. Команда поднялась на две позиции по сравнению со своим предыдущим лучшим результатом — седьмым местом, сообщает Al Jazeera.

Обошли Бразилию и Португалию

Сборная Марокко обошла в рейтинге Бразилию и Португалию после успешных выступлений в недавних континентальных матчах. По данным издания, Марокко стало первой африканской командой с 1994 года, занявшей пятую строчку рейтинга: тогда на этой позиции находилась Нигерия.

Сборная Марокко дважды выходила в четвертьфинал чемпионата мира. На мундиале 2022 года в Катаре команда стала первой сборной Африки и арабского мира, добравшейся до полуфинала турнира.

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Отбор на Кубок африканских наций

В отборе на Кубок африканских наций 2027 года марокканцы сохраняют стопроцентный результат. В последнем квалификационном матче в Рабате команда разгромила Нигер со счётом 5:0 и возглавляет группу A, опережая соперников на девять очков.

Конфедерация африканского футбола объявила Марокко победителем Кубка африканских наций после решения своего апелляционного органа. Сенегал оспаривает этот титул в Спортивном арбитражном суде. В финале в Рабате сенегальская команда победила 1:0 в дополнительное время, однако в основное время её игроки на 14 минут покинули поле в знак протеста против назначенного пенальти. Марокко не реализовало этот удар, а CAF позднее присудила марокканцам техническую победу 3:0, признав, что Сенегал покинул матч.

Марокко станет одной из стран-хозяек чемпионата мира по футболу 2030 года.

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