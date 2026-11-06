В Польше маршалок Сейма Влодзимеж Чажастый направил в Комиссию по депутатской этике ходатайство о наказании депутата партии «Право и справедливость» Дариуша Матецького. Основанием стал инцидент во время пресс-конференции Польской крестьянской партии (PSL), когда депутат сорвал мероприятие и толкнул главу Форума молодых крестьян Конрада Гвоздзя, сообщает Interia.

Инцидент на пресс-конференции PSL

Инцидент произошел 6 ноября 2026 года в Сейме. На опубликованной видеозаписи видно, как Матецький стоит позади Гвоздзя и снимает пресс-конференцию на телефон. Между ними возник словесный спор: депутат призвал деятеля PSL отойти, а тот ответил, что Матецький мешает мероприятию.

После этого Гвоздзь сделал шаг назад в сторону депутата PiS, а Матецький толкнул его. В обращении в комиссию Чажастый отметил, что, согласно видеозаписям, депутат мог допустить агрессивное поведение и нарушить личную неприкосновенность другого человека.

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Второе обращение в комиссию

Маршалок Сейма указал, что такое поведение не соответствует правилам депутатской этики, согласно которым депутат должен избегать действий, способных нанести ущерб доброму имени Сейма, и уважать достоинство других людей.

Отдельное ходатайство в комиссию по этому делу также подал парламентский клуб PSL—Третий путь, о чем сообщил Гвоздзь. Он призвал руководство PiS принять меры в отношении своего депутата. Матецький, со своей стороны, заявил, что деятель PSL первым начал его толкать, и назвал ситуацию провокацией.

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