Мартин Баколе проведет бой против бывшего чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера 11 декабря на стадионе Principality в Кардиффе. Он заменит австралийского боксера Джаю Опетаю, который снялся с поединка из-за травмы, сообщает Sky Sports.

Замена в андеркарде

Бой Баколе и Уайлдера состоится в андеркарде вечера бокса, главным событием которого станет встреча Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Опетая выступает в первом тяжелом весе и после травмы останется в весовой категории до 200 фунтов.

Баколе уже должен был боксировать на этом вечере. Ранее он также принял большой бой в сжатые сроки: за три дня до поединка с Джозефом Паркером заменил Даниеля Дюбуа. В том бою Баколе уступил Паркеру.

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Другие бои вечера

До поражения от Паркера Баколе одержал победы над Тони Йокой, Карлосом Такамом и Джаредом Андерсоном. Промоутер Опетаи Дана Уайт заявил, что Баколе готов драться с одним из сильнейших панчеров тяжелого веса. По его словам, на двоих у Уайлдера и Баколе 66 побед, 59 из которых были одержаны нокаутом.

В программе вечера также заявлен валлийский тяжеловес Мозес Джолли, который встретится с Игорем Адиелем Маседо. Другие поединки андеркарда еще должны объявить.

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