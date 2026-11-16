Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз зарегистрировалась кандидатом на предстоящих президентских выборах в стране. Информация о ее регистрации появилась на сайте избирательного совета, сообщает BBC News.

Мартин Моиз публично не комментировала свое участие в выборах. На прошлой неделе она написала в социальной сети X, что Гаити снова встанет на ноги, а политику нужно делать по-другому.

Выборы перенесли из-за ситуации с безопасностью

Президентские выборы на Гаити первоначально планировали провести в декабре, однако в прошлом месяце их перенесли на июль из-за ситуации с безопасностью. Страна не проводила выборов с 2016 года и переживает длительную политическую нестабильность и насилие со стороны вооруженных группировок.

Всего для участия в выборах зарегистрировались 33 кандидата. Среди них — бывшие президенты Мишель Мартелли и Жоселерм Привер, бывший премьер-министр Клод Жозеф и бывшая министр иностранных дел Доминик Дюпюи.

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Убийство Жовенеля Моиза

Жовенеля Моиза, который возглавлял Гаити с 2017 года, застрелили в его доме в Порт-о-Пренсе в июле 2021 года. Нападение предположительно совершила группа, состоявшая преимущественно из колумбийских наемников. Мартин Моиз получила тяжелые огнестрельные ранения и была доставлена в больницу во Флориде.

В 2024 году ей предъявили обвинения в связи с убийством мужа, но в прошлом году обвинительное заключение было отменено. По делу уже предъявили обвинения 30 подозреваемым, а в сентябре 18 человек доставили с Гаити во Флориду для судебного разбирательства по поводу их предполагаемой причастности к убийству.

По данным Интегрированного представительства ООН на Гаити, с апреля по июнь этого года в стране погибли по меньшей мере 1408 человек, еще 656 получили ранения.

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