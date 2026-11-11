В Польше боец ММА Марцин Найман не согласился с оценкой журналиста Кшиштофа Становского относительно организации работы служб во время трагедии в центре Кракова. Найман написал в социальной сети X, что полицейская операция продолжительностью три минуты, по его мнению, свидетельствовала о хорошей организации действий государства.

Оценка Становского

Как сообщает Interia Sport, Становский опубликовал на Kanal Zero видео с оценкой действий служб. Он заявил, что двое полицейских, обезвредивших нападавшего за три минуты, могли скрыть недостатки в организации работы государственных служб.

Журналист также предположил, что общественная оценка ситуации была бы иной, если бы эти правоохранители погибли во время операции. По его словам, полицейские спасли не только прохожих, но и политиков.

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Реакция Наймана

По данным издания, трагедия произошла 7 ноября на Рыночной площади в Кракове. Нападавший открыл огонь по случайным прохожим, в результате чего погибли шесть человек. Interia Sport пишет, что действия двух полицейских предотвратили большую трагедию.

В ответ Найман заявил, что операция длилась три минуты именно благодаря надлежащей организации государственных служб, и завершил пост фразой «Próbuj dalej». На момент публикации материала Interia Sport Становский публично не отвечал на этот пост.

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