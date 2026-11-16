В США более 158 тысяч человек, среди которых Илон Маск, подписали открытое письмо с призывом к совету директоров Nvidia вернуть Дженсена Хуанга на должность руководителя компании. Авторы обращения предлагают восстановить Хуанга в должности, пока независимое расследование будет устанавливать обстоятельства дела, сообщает The Guardian.

Хуанг подал в отставку в четверг, завершив 33-летний период руководства Nvidia, которую он соосновал. Это произошло после сообщений по меньшей мере о двух его внебрачных связях: одной — с женщиной, обвиняемой в шпионаже в пользу Китая, другой — с подчиненной.

Поддержка сотрудников и инвесторов

Среди подписантов письма также есть основатель и генеральный директор Epic Games Тим Суини, президент Y Combinator Гарри Тан и сооснователь Uber Трэвис Каланик. Каланик заявил, что Хуанг совершил ошибку, но, по его мнению, это не является достаточным основанием для его отстранения от компании.

Более 7,5 тысячи подписантов назвали себя сотрудниками Nvidia, что составляет примерно 18% штата компании. В пятницу инвесторы Брэд Герстнер и Гэвин Бейкер, которых издание называет крупными акционерами, призвали совет директоров не отвергать ни один из возможных вариантов.

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По данным Financial Times, Хуанг обсуждал возможное возвращение в Nvidia с близкими ему людьми. Один из его союзников сообщил газете, что группа руководителей из Кремниевой долины готовит кампанию в поддержку возвращения бывшего главы Nvidia и попытается заручиться поддержкой Белого дома.

Слушания в Конгрессе и экспорт чипов

Американские законодатели из обеих партий потребовали, чтобы Хуанг и Nvidia выступили в Конгрессе и объяснили, могла ли быть поставлена под угрозу национальная безопасность страны. По словам должностных лиц, Хуанг и другие представители Nvidia согласились дать показания, однако дата слушаний еще не назначена.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Nvidia следует искать нового руководителя за пределами компании и провести существенные изменения. Он также призвал компанию объяснить, сознательно ли она допускала поставки своих самых современных ИИ-чипов в Китай вопреки американским экспортным ограничениям. Бессент сообщил, что ожидает ответа от Nvidia и результатов ее внутреннего расследования поведения Хуанга в течение 10 дней.

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