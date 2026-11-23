Tesla не планирует устанавливать чипы нового поколения AI5 в автомобили: они и дальше будут использовать компьютер AI4. Об этом Илон Маск сообщил в социальной сети X, пишет Electrek. По утверждению Маска, AI5 будет предназначен для роботов Optimus, тогда как AI4 достаточно для достижения сверхчеловеческого управления автомобилем.

В то же время Tesla начала распространять FSD v15 среди ранних тестировщиков. Компания заявила о 25-кратном улучшении обработки критических для безопасности ситуаций, но не привела базовый показатель для сравнения. Маск также написал, что широкое развертывание обновления должно состояться в следующем месяце.

Вычислительные ограничения AI4

Одной из новых функций FSD v15 стала Tesla Reality View — визуализация окружения автомобиля в реальном времени со стрелками для следующих маневров. Маск описал ее как генерацию видео с помощью ИИ без игрового движка, использующую половину одного ускорителя TRIP в системе AI4.

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По его словам, после переноса декодера в SRAM для Reality View доступна половина одного из трех ускорителей TRIP на второй системе на кристалле, обозначенной как SoC B. Маск также сообщил, что визуализация использует диффузионную модель примерно с 1 млрд параметров. Она работает на основе признаков визуального энкодера, подключенного к модели с 3 млрд параметров, которая формирует действия автомобиля. Он признал, что задержка Reality View несколько высока из-за ограничений вычислительных ресурсов.

Обновление AI4.5

Маск также сообщил, что промежуточное обновление AI4.5 даст относительно небольшой прирост производительности, преимущественно благодаря переходу на память LPDDR5X. Во время телефонной конференции Tesla по итогам первого квартала 2026 года он говорил об увеличении оперативной памяти с 16 ГБ до 32 ГБ на чип. Позднее Маск заявил, что объем памяти AI4.5 сократили с 32 ГБ до 24 ГБ из-за ее высокой стоимости и ограничений пропускной способности.

По данным Electrek, компьютеры FSD исторически использовали два одинаковых чипа для резервирования. Издание отмечает, что описание Маска свидетельствует о распределении задач между обеими системами на кристалле. Tesla публично не объясняла, какой объем вычислительных ресурсов остается для резервного режима и способна ли одна система самостоятельно обеспечить безопасную остановку автомобиля в случае отказа другой.

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