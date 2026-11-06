Tesla планирует примерно в середине 2027 года начать сворачивать производство электрического пикапа Cybertruck на своей гигафабрике в Техасе, США. Об этом генеральный директор компании Илон Маск сообщил в публикации в социальной сети X, передает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Мощности для Cybercab

Сворачивание производства Cybertruck должно высвободить мощности для наращивания выпуска Cybercab. Tesla отводит этой модели центральное место в планах по созданию сети роботакси.

Компания рассчитывает, что со временем Cybercab станет основной моделью беспилотного транспорта в ее более широкой сети роботакси. В то же время Маск не уточнил, перенесут ли производство Cybertruck на другую площадку или выпуск модели будет полностью прекращен.

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Tesla не предоставила Reuters оперативный комментарий на запрос, направленный вне рабочего времени.

Интерес к модели

Cybertruck представили в 2023 году как футуристического конкурента пикапам традиционных автопроизводителей, в частности Ford. С тех пор модели было сложно поддерживать устойчивый интерес, отмечает издание.

Электрический пикап также неоднократно отзывали из-за проблем с качеством, а Tesla несколько раз пересматривала цены на модель.

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