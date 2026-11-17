В Техасе, США, генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что верхняя ступень ракеты Starship в версии V4 будет иметь длину 70 метров. По его словам, это примерно на 40% больше нынешнего варианта и позволит увеличить запас компонентов топлива более чем на 60%.

Новые двигатели

О запланированных параметрах Маск сообщил в социальной сети X после того, как SpaceX впервые вернула верхнюю ступень Ship к стартовой башне. Как сообщает Space.com, 14 ноября компания поймала Ship с помощью рук-манипуляторов стартовой башни в Техасе.

Количество двигателей на верхней ступени V4, по словам Маска, увеличат до девяти: добавят три вакуумных двигателя Raptor. Он также заявил, что это будут двигатели Raptor V4 с большей тягой.

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Нынешняя версия Starship V3 в собранном виде с ускорителем Super Heavy имеет высоту 124 метра. Верхняя ступень Ship в этой конфигурации высотой 52 метра оснащена шестью двигателями Raptor V3, тогда как ускоритель Super Heavy V3 имеет 33 двигателя Raptor.

Ориентир на 2027 год

В августе 2025 года Маск опубликовал схему развития Starship от V2 до V4 и тогда заявил, что дебют V4 ожидается в 2027 году. На схеме общая высота ракеты составляла 142 метра, из которых 61 метр приходился на Ship. Позже Маск отметил, что общая высота V4, вероятно, будет ближе к 150 метрам.

Первоначальный план 15-го испытательного полёта предусматривал возвращение и Super Heavy, и Ship к стартовой башне. Ship должен был провести на орбите 22,5 часа и развернуть партию интернет-спутников Starlink V3; он доставил спутники согласно плану. Super Heavy после сигнала о низком уровне топлива перенаправили для приводнения в Мексиканском заливе.

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