Товарищеский матч футбольных сборных Австралии и Иордании, который планировалось провести в Аммане, перенесли в Доху, Катар. Football Australia сообщила о решении после того, как были высказаны опасения относительно безопасности проведения игры в иорданской столице, сообщает Al Jazeera.

Позиция австралийских игроков

Сборная Австралии должна была отправиться в Иорданию на матч во вторник после игры против Катара в Дохе. На прошлой неделе организация Professional Footballers Australia заявила, что австралийские футболисты в основном поддержали перенос поединка.

Генеральный директор Football Australia Мартин Кугелер поблагодарил Иорданскую футбольную ассоциацию за согласие изменить место проведения игры. По его словам, диалог между организациями был открытым, уважительным и конструктивным. Кугелер также отметил, что иорданская сторона была гостеприимной во время пребывания австралийцев в Аммане, а Австралия рассчитывает принять сборную Иордании в будущем.

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Контекст безопасности

В конце октября Иордания нанесла авиаудары в Сирии, назвав их ответом на нападение на церковь, в результате которого погибли девять человек и еще 40 получили ранения. В этом месяце в Аммане во время нападения с ножом погиб сотрудник службы безопасности, еще один был ранен.

На прошлой неделе Иордания по просьбе Индонезийской футбольной ассоциации также отменила товарищеский матч против Индонезии. Игры Австралии с Катаром и Иорданией должны были стать частью подготовки команды к Кубку Азии, который перенесли на декабрь следующего года после атак йеменских хуситов на Саудовскую Аравию, страну-хозяйку турнира.

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