Матч «Барселона» — «Атлетико» перенесли на 2 декабря — Interia Sport

Матч 23-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и мадридским «Атлетико» в Испании перенесли на 2 декабря. По данным Interia Sport, поединок должен начаться в среду в 21:30.

Причина переноса

Издание связывает изменение даты с проведением Суперкубка Испании, запланированного на 2–8 февраля 2027 года. На этот период также приходится один из туров Ла Лиги. Информацию о новом времени игры опубликовал портал BarcaInfo, на который ссылается Interia Sport.

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Ближайший матч команд

До этого команды должны встретиться в матче 12-го тура. 8 ноября мадридский «Атлетико» примет «Барселону» на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано», начало запланировано на 21:00.

«Барселона» под руководством Ханси Флика в предыдущем матче чемпионата победила «Депортиво Алавес» со счётом 6:1. За несколько дней до этого команда обыграла «Астон Виллу» — 3:0.

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