Матч Лиги Европы между турецким «Бешикташем» и израильским «Хапоэль Беэр-Шевой» в Батуми, Грузия, был временно остановлен примерно на 26-й минуте из-за беспорядков на трибунах. Как сообщает Jerusalem Post, турецкие болельщики вступили в столкновения с грузинскими силовиками и ломали сиденья на стадионе.

Столкновения на трибунах

На матче присутствовали около 20 тысяч турецких болельщиков. Примерно 400 сторонников израильского клуба находились на стадионе под усиленной охраной и отдельно от турецкого сектора. Они не участвовали в беспорядках.

До начала игры турецкие фанаты прошли по улицам Батуми с палестинскими флагами и скандировали антиизраильские лозунги. «Бешикташ» проводил домашний матч в Грузии, поскольку турецкие футбольные клубы не принимают израильских соперников на своем поле после 7 октября 2023 года.

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Матч прервали после конфликта у поля

Напряжение на поле усилилось примерно на 21-й минуте после столкновения полузащитника «Бешикташа» Салиха Озджана с тренером «Хапоэль Беэр-Шевы» Раном Козухом у бровки. В конфликт вмешались игроки и представители тренерских штабов обеих команд.

После этого беспорядки распространились на трибуны. Полиция вошла в секторы и приняла меры для разгона толпы. Датский арбитр Мортен Крог временно остановил встречу и отправил команды в раздевалки. Нескольких болельщиков «Бешикташа» эвакуировали на носилках; турецкие СМИ сообщили, что как минимум одного фаната доставили в больницу в Батуми.

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