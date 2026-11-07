Матчи Экстракласы начнутся с минуты молчания после стрельбы в Кракове — Interia Sport
В Кракове, Польша, оставшиеся матчи 14-го тура футбольной PKO Ekstraklasa будут начинаться с минуты молчания. Руководство лиги приняло такое решение после стрельбы в городе, в результате которой погибли несколько человек.
Решение футбольной лиги
О решении организаторов соревнований сообщает Interia Sport. PKO Ekstraklasa опубликовала заявление в социальных сетях о проведении поединков, оставшихся в рамках 14-го тура чемпионата Польши.
В сообщении лиги отметили, что матчи начнутся с минуты молчания, чтобы почтить память жертв трагических событий в Кракове. Инициатива касается именно оставшихся игр 14-го тура PKO Bank Polski Ekstraklasa.
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Стрельба в Кракове
Причиной решения стала стрельба в Кракове. По данным издания, в результате происшествия погибли несколько человек. Других подробностей об обстоятельствах стрельбы в опубликованном сообщении лиги не приводится.
Издание сообщило, что больше информации об инциденте появится позже.