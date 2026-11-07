В Кракове, Польша, оставшиеся матчи 14-го тура футбольной PKO Ekstraklasa будут начинаться с минуты молчания. Руководство лиги приняло такое решение после стрельбы в городе, в результате которой погибли несколько человек.

Решение футбольной лиги

О решении организаторов соревнований сообщает Interia Sport. PKO Ekstraklasa опубликовала заявление в социальных сетях о проведении поединков, оставшихся в рамках 14-го тура чемпионата Польши.

В сообщении лиги отметили, что матчи начнутся с минуты молчания, чтобы почтить память жертв трагических событий в Кракове. Инициатива касается именно оставшихся игр 14-го тура PKO Bank Polski Ekstraklasa.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Стрельба в Кракове

Причиной решения стала стрельба в Кракове. По данным издания, в результате происшествия погибли несколько человек. Других подробностей об обстоятельствах стрельбы в опубликованном сообщении лиги не приводится.

Издание сообщило, что больше информации об инциденте появится позже.

Читай нас в