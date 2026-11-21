В Сан-Франциско, США, математик компании Anthropic Левент Алпоге заявил, что, работая с большой языковой моделью Claude, считает, что открыл доказательство гипотезы Римана — одной из важнейших открытых задач математики. Об этом сообщает Nature. Алпоге опубликовал четырёхстраничный документ, содержащий схему доказательства.

Гипотеза о простых числах

Гипотеза Римана касается дзета-функции Римана и распределения простых чисел. Она предполагает, что все нетривиальные нули этой функции лежат на определённой вертикальной прямой комплексной плоскости. Если бы это утверждение было верным, это означало бы, что простые числа распределены среди целых чисел практически настолько случайно, насколько это возможно.

Алпоге также отверг предположения о том, что время публикации связано с рыночными событиями вокруг Anthropic.

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Необходима тщательная проверка

Лауреат Филдсовской медали, теоретик чисел из Оксфордского университета Джеймс Мейнард отметил, что полностью подтверждённое доказательство стало бы исторической вехой для математики.

В то же время теоретик чисел из Монреальского университета Эндрю Гранвилл раскритиковал опубликованный документ за неясность и заявил, что перед объявлением следовало подготовить более подробное изложение. Объявление появилось через несколько дней после первичного публичного размещения акций Anthropic: первоначально компанию оценили в 1,5 трлн долларов США, а 19 ноября её оценка снизилась. По словам Гранвилла, падение стоимости акций могло объяснять время публикации документа. Anthropic не предоставила Nature оперативный комментарий.

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