В Сиднее, Австралия, мать самого молодого из предполагаемых потерпевших по делу телеведущего Алана Джонса заявила суду, что после предполагаемого непристойного нападения на ее 17-летнего сына продолжала обращаться к Джонсу за советами. Как сообщает The Guardian, женщина сказала, что не доверяла собственным решениям и находилась с ним в отношениях зависимости.

Показания матери

В последний день дачи показаний в суде Downing Centre женщина объяснила, что обращалась к Джонсу, поскольку считала, что у него есть мнение обо всем и он знает ответы на ее вопросы. Ранее она также рассказывала суду, что поддерживала с ним переписку, так как боялась потерять его финансовую поддержку.

Согласно ее предыдущим показаниям, Джонс якобы поцеловал ее 17-летнего сына и просунул язык ему в рот на своей ферме в Фицрой-Фоллс. Сын женщины, обозначенный в материалах дела как потерпевший A, был назван одним из пяти мужчин, заявивших, что Джонс сексуально прикасался к ним или совершал в отношении них непристойные нападения в 2003–2020 годах.

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Позиция защиты

Во время перекрестного допроса адвокат защиты Клэр О’Нилл предположила, что мать поддерживала связь с Джонсом не из страха потерять финансовую поддержку, а чтобы получить от него больше денег. Она ссылалась на переписку относительно позднего заявления сына в университет, выплаты пенсионных накоплений, неоплаченных юридических расходов, членства в Sydney Cricket Ground и ремонта автомобиля Land Rover.

Свидетеля также спросили, пыталась ли она добиться того, чтобы Джонс оплатил юридические счета и ремонт автомобиля. Она это отрицала и сказала, что травма сына повлияла на его отношения с ней и другими людьми.

85-летний Джонс не признал вину по 21 пункту обвинения в непристойных нападениях и сексуальных прикосновениях. Все пятеро предполагаемых потерпевших уже завершили дачу показаний, рассмотрение дела продолжается.

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